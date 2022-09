Newlat Food, utile raddoppia a 2,2 milioni e fatturato +10%

Newlat Food

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con un, più che raddoppiato rispetto ad 1 milione del primo semestre 2021 (al netto del rilascio di imposte differite pari a 5,1 milioni).consolidati si sono portato a 335,5 milioni, inrispetto ai 304,6 milioni nel primo semestre del 2021 a parità di perimetro di consolidamento.si è attestato a 25,2 milioni, in lieve flessione rispetto ai 25,4 milioni del 2021, con un margine sul fatturato pari al 7,5%. Il risultato operativo () consolidato è pari ad 7,7 milioni, in aumento del 9,5% rispetto ai 7 milioni del primo semestre 2021."Nonostante il difficile contesto di mercato, caratterizzato da un generale trend inflattivo senza precedenti, il gruppo ha mostrato una grande solidità operativa e finanziaria", ha affermato il Presidente, spiegando "il buon posizionamento dei nostri brand e le forti relazioni con clienti e fornitori hanno permesso a Newlat Food di evitare qualsiasi problema di approvvigionamento delle materie prime e di attuare rigide politiche commerciali per il trasferimento a valle dell’aumento dei costi di produzione, politiche che non hanno tuttavia impedito l’acquisizione di nuovi listing e nuova clientela".consolidata al 30 giugno 2022 pari -42,2 milioni di euro che si confronta con una PFN di -52,9 milioni al 31 dicembre 2021, a parità di perimetro di consolidamento. Escludendo l’applicazione dell’IFRS 16, la PFN è pari a Euro -7,8 milioni, inmiglioramento rispetto a Euro -13,8 milioni di fine esercizio 2021.