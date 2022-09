Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

energia

informatica

Salesforce

Caterpillar

American Express

3M

Zscaler

Docusign

Atlassian

Crowdstrike Holdings

O'Reilly Automotive

Starbucks

Copart

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 32.152 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,53% termina a quota 4.067 punti.Effervescente il(+2,17%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,62%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,53%),(+2,38%) e(+1,97%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,62%),(+3,48%),(+3,23%) e(+3,22%).(+21,88%),(+10,51%),(+7,74%) e(+6,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)14:30: PhillyFed (preced. 6,2 punti).