AMCO: "Nuovo sistema di valori e 10 principi per gestione sostenibile del credito"

(Teleborsa) - A tre anni dal renaming e rebranding,rafforza vision e mission e presenta oggi ilI valori, che racchiudono l'identità di AMCO e costituiscono le basi per lo sviluppo futuro, – spiega la società in una nota – sono stati individuati dai dipendenti di AMCO in un percorso di condivisione che consente a tutti di riconoscersi e identificarsi.Ogni singolo valore è stato declinato sulle lettere dell'acronimo aziendale – AMCO – attribuendo a esso un significato nuovo. I valori sono:inteso come approccio proattivo e propositivo nei confronti dei clienti e di tutti gli stakeholder, con una visione di lungo periodo; la, come attitudine a costruire nuovi scenari e opportunità di business, identificando risposte e soluzioni tecnologicamente avanzate; la, ovvero la capacità di gestire e portare a termine con successo e professionalità operazioni complesse; l', che è la propensione ad agire il presente con l’obiettivo di costruire un futuro migliore, trasformando i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza grazie a un modello di business rispettoso verso i debitori, senza creare stress finanziari e reputazionali, rimettendo in circolo risorse ed energie per il tessuto economico italiano."Il sistema di valori è una nuova tappa importante per le nostre persone, che riflette l’impegno quotidiano che la Società assume verso tutti gli stakeholder, in particolare i nostri clienti. Siamo pazienti, pronti a coniugare la massimizzazione del valore del credito con soluzioni finanziarie capaci di supportare le imprese meritevoli nel loro rilancio" dichiaraIlcomprende Vision, Mission, Valori, Codice Etico e 10 Principi di gestione del credito.