ASPI, Free to X e SEA portano la prima stazione Superfast a Linate e Malpensa

(Teleborsa) -, la società della mobilità sostenibile del Gruppo, e, a società di gestione dei due aeroporti di Milano (Linate e Malpensa), hanno inaugurato oggi laSuperfast Charging Station presso l’aeroporto diIntervenuto alla cerimonia il Sindaco di Milano, mentre il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibiliha partecipato in video collegamento. Presenti anche l’Assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, il Presidente ENAC, la Presidente di Autostrade per l’Italia, l’Amministratore delegato di SEAe l’Amministratore delegato di Free to XLa, tra le più grandi presenti in un aeroporto internazionale, è alimentatae dotata dicon potenza di erogazione fino a 300kW, capaci dicontemporaneamente. I punti consentiranno di ricaricare le auto di ultima generazione, saranno operativied accetterannocon i principali Mobility Service Provider.La realizzazione della stazione di ricarica a Free to X segueper la realizzazione di 4 Superfast Charging Station e vededelle stazioni ed, società del Gruppo NHOA, nel ruolo di partner per la realizzazione e gestione dei servizi di. L’attivazione avviene dopo quella della, attiva già da alcune settimane.Presso l’aeroporto diverranno invece installatedi cui 3 ultrafast, capaci di caricare 7 veicoli in parallelo. Il progetto avviato oggi comprende inoltre, di cui una superfast (fino a 150kW), capaci di caricare, installate nelle aree esterne ai"L'Unione Europea sta sposando la mobilità sostenibile e la politica deve sostenere questo cambiamento, soprattutto da un punto di vista sociale". ha affermato ilin video collegamento, ricordando che "il nostro paese è indietro nella transizione ed il governo Draghi ha provato a colmare il gap con il PNRR". Giovannini ha sottolineato che nel futuro della mobilità non c'e' solo l'elettrico e "nel PNRR sono previsti importanti investimenti anche per l'idrogeno", mentre "la ricerca sui bio carburanti procede"."L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento molto importante. ASPI è coinvolta nel progetto tramite Free to X, una startup tecnologica creata per fare da motore di innovazione e trasferire all'interno del Gruppo tutto quello che serve per una mobilità innovativa e sostenibile", ha spiegato, Presidente di Autostrade per l’Italia, ricordando che è prevista l'installazione di 100 aree di ricarica sulla rete autostradale entro il 2023 e che il compito di ASPI è quello di garantire che queste aree siano ad una distanza di 50 km sulla rete autostradale. Nello stesso tempo però ASPI "partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti anche al di fuori del sedime autostradale, mettendo a disposizione di altri player della mobilità la propria esperienza nel percorso di profonda trasformazione dei trasporti in un’ottica di sostenibilità"., CEO di Free to X ha ricordato che l'azienda "ha avviato la realizzazione di una delle più grandi reti di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici in Italia, partendo dall’ambito autostradale dove è in corso l’installazione di hypercharger a 300kW su 100 aree di servizio, da nord a sud, con una interdistanza di 50 km". Il manager ha tenuto a sottolineare che la nuova stazione di ricarica può essere considerata un "punto di riferimento che dimostra come la stazione di ricarica elettrica sia del tutto simile ad una stazione di servizio tradizionale, con una pensilina ed una velocità di ricarica competitiva rispetto all'auto tradizionale".