Assoreti, raccolta netta da 4,2 miliardi a luglio. Aumenta la liquidità

(Teleborsa) - Lai risulta pari a 4,2 miliardi di euro a2022, in crescita del 33,2% rispetto al mese precedente e in calo del 22,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le dinamiche congiunturali coinvolgono sia i prodotti del, sui quali confluiscono, nell'insieme, risorse nette pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 28,5% m/m (-65,3% a/a), sia ildel portafoglio con volumi di raccolta pari a 3 miliardi di euro, in aumento del 35,2% m/m (+55,7% a/a) e indirizzati in prevalenza sulla componente finanziaria (1,7 miliardi).Ilè positivo per 28,8 miliardi di euro, con quasi l'80% della raccolta netta (22,8 miliardi) che è investita tra prodotti finanziari, gestiti e amministrati, e prodotti assicurativi/previdenziali, spiega la nota mensile di Assoreti.La crescita del comparto è trainata dai risultati ottenuti sulle gestioni individuali e sui prodotti assicurativi/previdenziali. Il bilancio delleè, infatti, positivo per 324 milioni, in deciso aumento rispetto ai risultati di giugno (27 milioni), con il prevalente coinvolgimento delle Gpm (237 milioni).I versamenti netti realizzati suammontano, nel complesso, a 700 milioni di euro (+5,4% m/m); l’83% dei volumi di raccolta converge su unit linked (329 milioni) e polizze multiramo (254 milioni).La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento si traduce in volumi di raccolta netta per 200 milioni di euro (-23,4% m/m). Diminuiscono gli investimenti netti inmentre aumenta la raccolta netta in. Le scelte di investimento si focalizzano sui fondi azionari (640 milioni) mentre il bilancio è negativo per tutte le altre categorie e, in particolare, per gli obbligazionari (-384 milioni).Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge così i 912 milioni di euro; da inizio anno l'apporto sale a 9,3 miliardi di euro. (Al momento non sono disponibili i dati di sistema relativi al mese di luglio.)La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati (1,7 miliardi), in calo rispetto ai risultati di giugno, coinvolge prevalentemente i titoli azionari con 655 milioni di euro; positivo il bilancio anche sui titoli di Stato (392 milioni) e sui certificate (279 milioni). Sutornano a prevalere i flussi in entrata (1,3 miliardi di euro).