CDP colloca nuovo Sustainability Bond per 750 milioni

(Teleborsa) -torna sul mercato dei capitali lanciando undestinato a investitori istituzionali per undi euro. Si tratta dell'ottava emissione ESG collocata a partire dal 2017, per un totale di 5,5 miliardi.A dimostrazione delda parte dei mercati finanziari per le emissioni obbligazionarie sostenibili di CDP, l’operazione ha fatto registraredi euro ed è stata accolta da oltrecon una significativa partecipazione dall’estero (68%) ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 70%.Il nuovo Sustainability Bond non assistito da garanzie e con unae una scadenza pari a 5 anni.della nuova emissione, che rientra nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di CDP, saranno, tra cui l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.Le iniziative selezionate ai fini dell’emissione, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strategico 2022-2024 di CDP, sonodalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative alla Transizione Energetica, alle Infrastrutture Sociali e alla Tutela e Salvaguardia del Territorio. L’operazione è inoltredelle Nazioni Unite.Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di CDP,, ha dichiarato che l'emissione "rafforza l’impegno di CDP sul fronte della finanza sostenibile e contribuisce a raccogliere nuove risorse, nazionali e internazionali, a favore prevalentemente dell’efficientamento energetico e idrico e delle energie rinnovabili, a beneficio del sistema Paese. La domanda registrata da parte degli investitori istituzionali, alla luce del contesto particolarmente complesso, è stata significativa e rappresenta un’iniezione di fiducia da parte del mercato nei confronti di CDP e del suo ruolo a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’Italia".Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope. BNP Paribas, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Societe Generale, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.