ENI e ADNOC, incontro ad Abu Dhabi per accelerare progetto Ghasha

ENI

(Teleborsa) - I vertici die ADNOC (azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti) si sono incontrati oggi ad Abu Dhabi per discutere dell'andamento delle attività della società italiana nell'Emirato, di progetti futuri e aree di interesse e collaborazione comune, con l'obiettivo die attività internazionali, in linea con la strategia comune di decarbonizzazione e per contribuire a maggiori forniture di gas a livello mondiale., Ministro dell'industria e della tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti e AD di ADNOC, e, AD del Cane a sei zampe, hanno discusso dell'. Si stima che il progetto contenga significativi volumi di gas recuperabile e potrebbe arrivare a produrre oltre 42,5 milioni di metri cubi giorno, in aggiunta a oltre 120.000 barili di olio e condensati di alto valore al giorno.Eni è. Eni opera nel settore dell’esplorazione nell'offshore di Abu Dhabi nelcon una quota del 70%. Eni detiene il 25% della concessione offshore di Ghasha, in fase di sviluppo. In produzione Eni partecipa alle concessioni offshore del colosso Lower Zakum (5%) e Umm Shaif/Nasr (10%). Eni detiene inoltre il 20% di ADNOC Refining, che opera nelle aree di Ruwais e Abu Dhabi, con una capacità di raffinazione complessiva di oltre 900.000 barili al giorno.