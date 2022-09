Il Gruppo Cassa Centrale incontra le banche: raccolta 2022 supera già 1 miliardo

(Teleborsa) - Ilfa il punto sulle performance nele nellacon le 64 Banche affiliate, numerose banche clienti e le società NEAM, Centrale Trading, Assicura Agenzia, Assicura Broker. Un meeting svoltosi a Va Vaprio d’Adda, con gli interventi di, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Centrale Banca,, Vicedirettore Generale Vicario e Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca,, Vice Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca e Responsabile del Servizio Wealth Management,, Vice Direttore di Assicura Agenzia, e, Market and Distribution Strategy Fidelity International.Nel corso del meeting si è parlato delle attività che hanno impegnato il Gruppo in questi anni, in particolare il, e si sono illustrati i risultati in termini di, che ha già raggiuntoIl Gruppo ha potuto infatti raggiungere il terzo posto in Italia nell’ambito delle, con, e guadagnare posizioni importanti anche nei fondi comuni, con 520 milioni di euro di nuova raccolta e 20 mila nuovi Piani di Accumulo NEF. Quanto alla Bancassicurazione, laè stata didi Euro, a cui si affiancano 70 milioni di euro dei fondi pensione.Nella valorizzazione della nuovasi rivela centrale il piano di sviluppo dell’offerta, che fa perno sui nuovi prodotti vita finanziari, che consentiranno di proseguire e rafforzare ulteriormente il percorso intrapreso dal Gruppo attraverso Assicura Agenzia.Uno sguardo anche al 2023, che proseguirà con l’evoluzione del modello di consulenza, per valorizzare ulteriormente l’offerta di soluzioni e prodotti di investimento rivolti alla clientela. Un ruolo affidato alle banche affiliate del Gruppo Cassa Centrale da sempre vicine alle persone.