Landi Renzo conferma guidance dopo 1° semestre in perdita

Landi Renzo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha chiuso ildel 2022 conpari a 144,5 milioni di euro (96 milioni di euro al 30 giugno 2021), anche se i risultati non sono direttamente confrontabili rispetto a quelli del medesimo periodo dell'esercizio precedente a causa della variazione del perimetro. A parità di perimetro l'aumento di ricavi consolidati risulta in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2021. L'risulta positivo per 6,5 milioni di euro, pari al 4,5% dei ricavi, rispetto a 4,5 milioni di euro (4,7% dei ricavi) dello stesso periodo dell’esercizio precedente.Ilè negativo per 6,6 milioni di euro, rispetto a positivi 2,1 milioni di euro al 30 giugno 2021. Laè negativa e pari a 158,7 milioni di euro (133,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021), che non considera il controvalore complessivo dell'aumento di capitale."Il semestre appena concluso ci ha visto concentrati sull'irrobustimento della struttura finanziaria del Gruppo, raggiunta attraverso l’aumento di capitale e le operazioni di rifinanziamento, sulla definizione del nuovo piano industriale e di trasformazione del Gruppo, e sul rafforzamento del Management Team. Il completamento di tutti questi passaggi ci pone ora nelle", ha dichiarato l'"Anche in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze, abbiamo registrato un: questo ci permette di guardare conai prossimi mesi, che ci vedranno focalizzati sulla crescita nei segmenti a maggiore valore aggiunto, sul recupero della marginalità e sull’efficientamento della gestione operativa", ha aggiunto.Sulla base dell'evidenza di segnali di ripresa in alcuni mercati chiave quali l'Europa e dell'area asiatica, nonché del portafoglio ordini di SAFE&CEC, il management ritiene, previsti in crescita rispetto all'esercizio 2021.