LU-VE, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

LU-VE

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, a(da 25,2 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre dell'anno, che si è chiuso con un fatturato di 318,4 milioni di euro (+39,9%) e un utile netto di 32,7 milioni di euro (+251,8%)."I risultati del primo semestre 2022 hanno mostrato tendenze molto forti - commentano gli analisti - Sebbene manteniamo una visione a breve termine piuttosto prudente per essere coerenti con le attuali prospettive macroeconomiche, in questo rapporto stiamo aggiornando le nostre stime, in particolare sul 2022, e siamo ancora, poiché rimane uno dei principali beneficiari di enormi programmi di investimento green negli Stati Uniti e nell'UE".