Piazza Affari chiude positiva assieme alle altre borse europee

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, in scia alla performance positiva di Wall Street: l'che evidenzia un incremento dello 0,66%.In attesa del dato sull'e della, i mercati si sono avvantaggiati della notizia dell'avanzata dell'Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,91%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,93%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,09%), che raggiunge 88,6 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +229 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,93%.su di giri(+2,4%), acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,66%, e effervescente, con un progresso dell'1,95%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,33% sul, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,24% termina a quota 24.616 punti.In netto miglioramento il(+1,67%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,27%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,77 miliardi di euro, con una variazione dello 0,78%, rispetto ai precedenti 1,79 miliardi.A fronte dei 435 titoli trattati, 87 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 250 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 98 azioni del listino italiano.Tra idi Milano, in evidenza(+5,03%),(+4,97%),(+4,17%) e(+3,91%).del FTSE MidCap,(+19,04%),(+6,92%),(+6,40%) e(+5,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.Tentenna, che cede l'1,42%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.