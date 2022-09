Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,94%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Inwit

Ftse MidCap

Rai Way

bassa capitalizzazione

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 1 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,94%, dopo un inizio di giornata a 7.550,8.Nel, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,91%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,59% sui valori precedenti.Tra le azioni del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,91%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,85%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,51%.