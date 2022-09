Tiscali, ricavi in crescita e perdita semestre a 16,6 milioni

Tiscali

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, in aumento rispetto ad un rosso di 12,5 milioni nel primo semestre 2021.e altri proventi si sono attestati a 77,2 milioni di euro, rispetto ai 74,8 milioni del primo semestre 2021, mentre l'EBITDA pari ad 12,9 milioni risulta in crescita rispetto agli 11,9 milioni del primo semestre 2021.al 30 giugno 2022 pari a 88,7 milioni euro, rispetto a 88 milioni euro al 31 dicembre 2021."Siamo soddisfatti di aver concluso la fusione tra Tiscali e le attività retail del gruppo Linkem e ora vogliamo focalizzarci nell'implementazione del piano industriale, che è stato approvato dal mondo bancario e che ci ha consentito di superare il piano di risanamento", ha affermato, Amministratore Delegato di Tiscali, aggiungendo "la nuova Tiscali è il quinto operatore del mercato fisso Italiano con una quota di mercato nelle tecnologie FTTH e FWA del 16,5%. Nei prossimi mesi consolideremo l’attuale posizionamento nelle telecomunicazioni, grazie ad un’offerta integrata di servizi fissi, mobile ed alto valore aggiunto per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e valorizzeremo tutti gli asset dell’azienda, dal portale all’ecosistema di start up innovative del mondo digitale".