Turi (commercialisti): Sostenere le aziende per superare la crisi provocata da pandemia e guerra

(Teleborsa) - “Dopo lasiamo costretti ad affrontare le conseguenze dei rincari provocati dal conflitto russo-ucraino e il ruolo deia sostegno delle imprese appare sempre più complicato. Ma dalle difficoltà, molto spesso, nascono nuove opportunità che siamo pronti a cogliere con l’obiettivo primario di monitorare tutti gli alert che potrebbero far presagire uno stato sofferenza delle società e individuare”. Lo afferma, presidente dell’, presentando il forum sull’importanza degli adeguati assetti organizzativi a favore delle aziende che si terrà mercoledì 14 settembre alle ore 15 nella sala conferenze di Piazza dei Martiri, 30.“Ledel- sottolinea(consigliere segretario e delegata per la Crisi di Impresa) devono essere lette come determinazioni per risollevare le imprese; non è una equazione matematica che conduce necessariamente alla liquidazione giudiziale ma piuttosto un ‘set’ di strumenti utili per consentire alle imprese di uscire dalla momentanea difficoltà”.Secondo(consigliere delegato per il Tribunale delle Imprese) “la corretta redazione dei bilanci, la regolare valutazione degli asset, soprattutto di quelli intangibili, il monitoraggio continuo e costante degli indicatori economico-finanziari, sono fondamentali per verificare e osservare lo stato di salute delle aziende e per diagnosticare eventuali situazioni di difficoltà in anticipo. Un ruolo, quindi, quello dei dottori commercialisti assolutamente fondamentale e imprescindibile per le aziende e per il sistema Italia”.Per(presidente della commissione di Studio Controllo di Gestione) “avere a disposizione strumenti adeguati per la verifica degli assetti organizzativi è la chiave di volta per le imprese ma anche per i professionisti, che rivestono ruoli di amministratori e sindaci, per anticipare eventuali fenomeni di crisi che, se non vengono opportunamente valutati, possono diventare irreversibili”.All’incontro, moderato da Pierluigi Di Micco (segretario delle Commissioni Strategie e Controllo, Consulenza Direzionale e Valutazione d’Azienda), interverranno Monica Franzese (presidente della Commissione Tribunale delle Imprese), Ciro Esposito (presidente Commissione Diritto della Crisi di Impresa), Immacolata Vasaturo (Comitato Scientifico della Commissione Diritto della Crisi d’Impresa) e Roberto Maglio (professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università Federico II di Napoli e presidente della Commissione Consulenza Direzionale e Valutazione d’Azienda).