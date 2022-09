Antitrust, sanzione di 50mila euro a Italgroup

(Teleborsa) - Si è chiuso con una sanzione di 50mila euro il procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti diSecondo quanto ricostruito dall’Autorità, la società contattava telefonicamente i consumatori prospettando loro la visita a domicilio di un agente per la consegna di un catalogo di prodotti, di buoni e/o di tessere per ottenere sconti. Nel corso della visita gli agenti inducevano il consumatore - con modalità ingannevoli -In realtà la sottoscrizione del modulo vincolava all’acquisto - nell’arco di tre anni -Nel corso di una seconda e inattesa visita a domicilio, gli incaricati di Italgroup pretendevano con insistenza un primo acquisto, affermando - contrariamente al vero - che il consumatore non avrebbe avuto la possibilità di recedere dal contratto e ricorrendo talvolta anche a pressioni verbali e alla minaccia di adire le vie legali.In alcuni casi Italgroup ha annullato i contratti e ha restituito le somme ricevute solo a seguito