Borsa di Tokyo chiude moderatamente positiva

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,57%.In frazionale progresso(+0,42%); sulla stessa tendenza, effervescente(+2,64%).Guadagni frazionali per(+0,65%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,64%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,65%.