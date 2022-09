Enertronica Santerno, conclusa positivamente due diligence per risanamento

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, quotata sull’Euronext Growth Milan, annuncia che si è concluso con esito soddisfacente il processo diDue Diligence di Oxy Capital Italia e di una primaria banca finanziatrice interessata all’operazione di ristrutturazione finanziaria e rilancio del Gruppo.Pertanto, gli investitori hanno confermato alla società che sussistono le condizioni per continuare nella negoziazione dell’Operazione nell’ambito di quanto previsto dal processo di risanamento, non giudiziale e in continuità aziendale.