EY Infrastructure Barometer: "Il 56% dei manager investirà nel Paese nei prossimi 12 mesi"

(Teleborsa) - Il settore infrastrutturale italiano è considerato un mercato chiave nell'UE dagli investitori istituzionali, che si aspettano un aumento della competizione nelle operazioni di M&A nei prossimi 12 mesi e, nonostante il conflitto in Ucraina e le relative conseguenze, non prevedono una riduzione dei volumi. È quanto emerge dalla, il sondaggio annuale realizzato tra dirigenti di grandi aziende, istituti finanziari e società di private equity del settore infrastrutturale di tutto il mondo, con l'obiettivo di valutare lo stato e la fiducia degli investimenti nel settore delle infrastrutture in Italia, anche alla luce degli importanti avvenimenti che recentemente hanno ridisegnato lo scenario politico ed economico globale."La nuova edizione dell'EY Infrastructure Barometer – commenta– ci restituisce un quadro che guarda al futuro con fiducia e sottolinea come sia particolarmente rilevante e significativa l'attenzione degli investitori domestici e internazionali verso le diverse asset class infrastrutturali italiane. La sfida attuale è quella di superare i tradizionali freni amministrativi e burocratici che limitano lo sviluppo green field; in questa ottica il PNRR può imprimere una concreta accelerazione al settore, anche grazie al programma di riforme ipotizzato".Negli ultimi dodici mesi il 76% del campione ha investito o concesso finanziamenti nele il 53% degli investitori ha aumentato la propria esposizione al(+22% rispetto al 2021); a seguire(18%) e(15%). Tra le asset class risultate più attraenti. Tra i settori meno preferiti sono inclusi invece, tra le quali: traghetti, settore del gas, torri di trasmissione, ciclo idrico integrato e carceri ed edifici pubblici."Nonostante il volume di attività M&A nel settore dei trasporti abbia subito un brusco rallentamento nel corso degli ultimi 24 mesi a causa della pandemia, – sottolinea– il normalizzarsi del contesto pandemico, la ripresa del traffico e i fondi del PNRR dedicati al settore forniranno un impulso importante ad alcuni segmenti dello stesso, come ad esempio al trasporto ferroviario passeggeri e merci sul quale ci attendiamo un interesse crescente nei prossimi 12 mesi, anche con riferimento alla parte più bassa della catena del valore"."I risultati dell'ultima edizione dell’EY Infrastructure Barometer – commenta– mostrano un chiaro trend di espansione del campo d'azione degli investitori istituzionali; se il settore dell'energia e delle telecomunicazioni sono stati i settori trainanti nel periodo Covid e in quello immediatamente successivo in funzione delle protezioni che garantiscono sui rendimenti, stiamo assistendo a un crescente interesse per settori caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio ma con solide prospettive di lungo termine come ad esempio economia circolare, biometano e servizi alle infrastrutture".La qualità delle infrastrutture italiane viene considerata in linea con la media UE: ciò vale particolarmente per il settore dell'energia, giudicato qualitativamente in linea con l'UE dal 57% degli intervistati, e lodato da un buon 26% del campione che lo considera migliore rispetto alla media europea. Più freddo invece il giudizio sulla qualità delle infrastrutture di trasporto (il 38% degli intervistati sostiene infatti che la qualità di questo tipo di infrastrutture sia inferiore rispetto al resto d'Europa) e sulle infrastrutture sociali (con il 43% del campione che le ritiene in linea con la media UE e il 38% che lo giudica inferiore).L'attività di M&A nel settore delle infrastrutture in Italia è prevista in crescita nei prossimi 12 mesi: il 56% degli intervistati ritiene che il numero di deal che concluderà nei prossimi 12 mesi aumenterà rispetto ai precedenti e ben il 73% degli investitori si attende un aumento della competizione nello stesso periodo di tempo. Nell'attività M&A ad attrarre l'attenzione degli investitori sono soprattutto le infrastrutture energetiche, con il 35% degli intervistati che prevede di indirizzare le proprie risorse in questo ambito nei prossimi 12 mesi. Seguono il settore dei trasporti (18%), delle infrastrutture sociali (17%) e TMT (10%). Per quanto attiene al conflitto in Ucraina, gli investitori non rilevano ad oggi alcun impatto rilevante sulla loro attività di investimento. Il 65% degli intervistati non si aspetta un calo significativo dei ricavi o della redditività nei prossimi 12 mesi e il 32% ritiene che non influenzerà la propria strategia di investimento.Tra le ragioni principali che spingono a investire nel sistema infrastrutturale italiano troviamo le dimensioni dell'economia italiana (42%), le opportunità presenti per colmare il gap infrastrutturale (40%), i solidi fondamentali (35%), i rendimenti più elevati rispetto agli altri Paesi dell'UE (31%) e la concorrenza limitata (21%). Permangono tuttavia alcuni vincoli esterni che finiscono per limitare il potenziale del settore: dai vincoli burocratici (65%) all'incertezza politica e normativa (63%), passando per il rischio di contenzioso (29%). Secondo il 64% degli intervistati gli investimenti in infrastrutture italiane hanno generato performance in linea con la media del proprio portafoglio, se non superiori (secondo un 29% del campione). Gli investitori sono molto ottimisti nei confronti del loro portafoglio di investimenti alimentato da fattori catalizzatori come la crescita esterna (38%) e organica (31%), sebbene rimangano cauti sulla ripresa economica (20%) e l'incertezza normativa (38%).Gli investitori stanno aumentando la loro esposizione verso gli investimenti core plus e value add per aumentare i rendimenti: il 42% del campione afferma di destinare più del 30% del proprio portafoglio a questo ambito. Le classi di asset preferite sono i servizi infrastrutturali (32%) e l'economia circolare (32%). Prospettive meno rosee per gli investimenti in attività greenfield: il 55% degli intervistati dichiara di riservare meno del 10% dei propri investimenti totali a questo ambito e la maggior parte degli intervistati (il 58%) afferma di non aver intrapreso alcun investimento greenfield nel Bel Paese. Tuttavia, il 63% del campione prevede un aumento del numero di iniziative greenfield nei prossimi 12 mesi, in previsione di un elevato livello di investimenti soprattutto grazie al piano di recovery fund.Tra i criteri prevalenti degli investitori, per far fronte alle incertezze dell'ultimo anno, figurano quelli ESG (Environmental, Social, and Governance). Il 59% degli intervistati afferma di aver tenuto in considerazione aziende con alto rating ESG, inoltre il 29% si è servito di criteri di screening negativi per evitare di investire in società non conformi ai requisiti di sostenibilità. Soltanto il 12% ha scelto di non considerare questi parametri nel processo di investimento. Per quanto riguarda la tecnologia, si prevede che l'intelligenza artificiale (29%) e le applicazioni legate al cloud (21%) porteranno i maggiori benefici al settore delle infrastrutture, in particolare nei segmenti dell'energia (38%) e della logistica (23%). La tecnologia è già considerata una classe di asset rilevante (per il 55% degli intervistati gli investimenti in tecnologia fanno parte della strategia di investimento), ma solo il 33% degli intervistati prevede che gli investimenti in tecnologie diventeranno una delle principali aree di investimento nei prossimi 3-5 anni.