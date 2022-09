Fine Foods, costi energetici e supply chain pesano su conti 1° semestre

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso ildel 2022 conpari a 100,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 99,7 milioni di euro del primo semestre 2021. L'è stato di 8,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 13,1 milioni di euro del primo semestre dell'esercizio precedente a causa della situazione economica contingente che ha generato inefficienze nella catena di produzione (in primis relative al reperimento e all'aumento del prezzo delle materie prime) e un significativo aumento dei costi di energia (che da soli hanno impattato per circa il 2% sulla riduzione dell'EBITDA margin).Laè stata di 5,6 milioni di euro (utile di periodo Adj. di 3,4 milioni di euro nel primo semestre 2021); senza il risultato negativo generato dalla gestione titoli patrimoniale della capogruppo, il risultato netto avrebbe mostrato una situazione di sostanziale pareggio.Laal 30 giugno 2022 è pari a 42,2 milioni di euro, con una variazione negativa di 26,5 milioni rispetto alla PFN di 15,7 milioni al 31 dicembre 2021. La variazione è dovuta prevalentemente all'aumento del Capitale Circolante Netto commerciale, ai CAPEX effettuati nel periodo per circa 8,8 milioni, e ai dividendi distribuiti nel primo semestre 2022 (3,9 milioni).Guardando la futuro, la società sottolinea che l'aspettativa è "fronteggiare le, con l'intenzione di ritornare ai trend storici di crescita nel più breve tempo possibile"."Confermiamo il trend di recupero rispetto al momento più critico della crisi e cioè il quarto trimestre 2021, anche se il contesto geo-politico e macroeconomico sta ancora penalizzando sensibilmente la marginalità 2022 - ha commentato l'- Escludendo i costi energetici, la cui evoluzione è soggetta a diversi fattori aleatori, siamo ottimisti sull'outlook dei prossimi sei - dodici mesi e sul continuo miglioramento delle criticità della Supply Chain".