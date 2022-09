Mondo TV, utile semestrale balza a 4,3 milioni di euro

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 17,4 milioni di euro, in incremento del 16% rispetto ai 15 milioni di euro del corrispondente periodo 2021. L'è stato pari a 12,6 milioni di euro (+4% rispetto ai primi sei mesi 2021), l'pari a 4,2 milioni di euro(in linea con il risultato nei primi sei mesi 2021) e l'pari a 4,3 milioni di euro (+52% rispetto a un anno fa).Lapassa da un indebitamento netto di circa 8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a un indebitamento netto di 12,5 milioni di euro al 30 giugno 2022, per effetto dei rilevanti investimenti effettuati nella produzione delle nuove serie animate.Ildel gruppo passa dai 80,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021 ai 85,3 milioni di euro al 30 giugno 2022 per effetto principalmente del positivo risultato del semestre.