Seco, Mediobanca conferma giudizio positivo dopo conti 1° semestre

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha, rispettivamente 8,5 euro per azione e Outperform, sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022. "Il dati del secondo trimestre hanno offerto un, evidenziando un miglioramento sequenziale dei margini e del profilo di generazione di cassa - osservano gli analisti - I messaggi sull'outlook sono favorevoli, suggerendo unache non sono viste pregiudicate dall'attuale difficile contesto macroeconomico".Durante la call con la comunità finanziaria, il management ha affermato di essere fiducioso che lanonostante il difficile contesto macroeconomico, sulla scia del forte portafoglio ordini e delle vincite di progettazione di oltre 80 milioni di euro assegnate dai clienti.Ilsta prendendo piede, con SECO che punta a ulteriori 200.000 dispositivi che saranno sotto contratto entro la fine del 3Q22 e altri 500.000 sono attualmente in fase di negoziazione con clienti esistenti e nuovi.La carenza di chip è vista in lento ma graduale miglioramento, con la sua piena normalizzazione non prima del 1Q23, che dovrebbe essere un supporto chiave per l'utile lordo e il miglioramento della generazione di cassa. Le, con il management che osserva potenziali obiettivi nel mercato statunitense attivi sia nei segmenti hardware che software.