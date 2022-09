Sesa migliora guidance dopo primo trimestre in forte crescita

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha registratoconsolidati per 669,9 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno fiscale al 30 Aprile 2023 (terminato il 31 luglio 2022), in crescita del 21,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Grazie alla crescita dei ricavi nelle aree a maggior valore aggiunto, l'consolidato si incrementa del 23,7%, raggiungendo il totale di 47,6 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 7,1% in aumento rispetto al 7,0% al 31 luglio 2021. Ildi gruppo è pari a 23,3 milioni di euro (+23,2% vs 31 luglio 2021).Laal 31 luglio 2022 è attiva (liquidità netta) per 208,3 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 179,2 milioni di euro al 31 luglio 2021, grazie ad un Cash Flow Operativo negli ultimi 12 mesi di circa 150 milioni di euro (EBITDA Cash Conversion pari al 90%), al netto diin acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa 120 milioni di euro, distribuzione diper circa 13 milioni di euro e acquisto diper circa 6 milioni di euro.Alla luce dei positivi risultati raggiunti nel trimestre, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle 10 acquisizioni concluse a partire dal gennaio 2022 e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, Sesaper l'esercizio in corso,di crescita dei ricavi da 2,650 miliardi di euro al range 2,750-2,825 miliardi di euro e le aspettative di incremento dell'EBITDA dal range 190-200 milioni di euro a 195-205 milioni di euro."Chiudiamo un trimestre di forte crescita di ricavi e competenze, a fronte di una, sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti tecnologici nell'attuale scenario di riferimento - ha commentato l'- Alla luce dell'andamento della domanda, gli investimenti in competenze digitali e soluzioni innovative e la capacità di aggregazione industriale tramite M&A bolt-on, confermiamo l'outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2023, proseguendo la gestione con l'obiettivo di supportare i nostri stakeholder nell'attuale e cruciale fase di evoluzione verso digitale e sostenibilità".