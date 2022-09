Unipol, Coop Alleanza: dichiarazioni a Consob dopo superamento 25%

Unipol

(Teleborsa) -dei diritti di voto in, compagnia assicurativa che fa parte del FTSE MIB. Ciò è dovuto allain relazione a 158.857.826 azioni di Unipol detenute dalla stessa Coop Alleanza, avvenuta in data 1° agosto 2022. Coop Alleanza, secondo quanto emerge dalle comunicazioni alla Consob, detiene direttamente e individualmente una partecipazione complessiva in Unipol pari al 22,246% del capitale sociale, equivalenti, ad esito della maggiorazione del voto, al 29,987% dei diritti di voto.Come già reso noto al mercato, 89.932.185 azioni Unipol detenute da Coop Alleanza - pari al 12,535% del capitale sociale - sono sindacate al. Il patto parasociale vincola il 30,053% del capitale sociale di Unipol, pari - ad esito della maggiorazione del diritto di voto - al 40,606% dei diritti di voto.Avendo superato la soglia del 25%, Coop Alleanza ha fatto una serie di dichiarazioni delle intenzioni all'autorità che supervisiona la Borsa. Nei sei mesi successivi alla dichiarazione, Coop Alleanzasull'emittente o una particolare influenza sulla gestione di quest'ultima. Inoltre, non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo di Unipol.