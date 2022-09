Wall Street in rosso con l'inflazione che non dà tregua

Oracle

Peloton

UBS

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

Nike

Salesforce

DOW

Boeing

NetEase

Datadog

Atlassian

Zoom Video Communications

Align Technology

(Teleborsa) -, dopo una lettura superiore alle attese per. Allo stesso tempo, i rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati di 9 punti base al 3,45% perché gli investitori scommettono che i dati preoccupanti sui prezzi al consumonell'inasprimento della politica monetaria."Il dato odierno è particolarmente scioccante in quanto è stato superiore alle aspettative nonostante il calo di molte delle categorie tipicamente volatili che possono distorcere la lettura complessiva: tariffe aeree, noleggio auto e prezzi delle auto usate - fa notare Eric Winograd, Senior VP e US Economist di AllianceBernstein - Ciò significa che ilin agosto rispetto ai numeri ricevuti questa mattina".Tra ici sono(trimestrale sopra le attese con la domanda per i suoi servizi cloud che è rimasta forte),(i co-fondatori John Foley e Hisao Kushi si dimetteranno dai loro ruoli esecutivi nell'ambito di una massiccia ristrutturazione) e(proposta di aumento del 10% il suo dividendo annuale, con i riacquisti di azioni che quest'anno supereranno l'obiettivo originale per l'intero anno di 5 miliardi di dollari)., forte calo del(-1,7%), che ha toccato 31.830 punti, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.026 punti, ritracciando del 2,05%. In netto peggioramento il(-2,72%); come pure, pessimo l'(-2,12%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,91%),(-2,77%) e(-2,60%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,59%.In perdita, che scende del 3,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,09 punti percentuali., con un aumento dell'1,32%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,82%.Seduta negativa per, che scende del 5,94%.Sensibili perdite per, in calo del 5,60%.In apnea, che arretra del 5,48%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,9%; preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,84 Mln barili).