EssilorLuxottica rinnova storico accordo licenza con Armani

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e A|X Armani Exchange.L'accordo in essere,e con scadenza 31 dicembre 2022, è statocon decorrenza, quando il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e lo stilista Giorgio Armani, avviarono la loro collaborazione per portare gli, realizzati con materiali di altissima qualità, eccellenza produttiva e artigianalità,. È l’inizio di una: gli occhiali non sono più solo dispositivo medico correttivo, ma accessorio di moda e strumento di espressione di stile e personalità. Nasce così una nuova categoria di prodotto."Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di costruire collaborazioni e accordi di lungo termine con partner fidati. Il rapporto con EssilorLuxottica è stato un punto cardine del mio percorso, nato dalla stima personale e professionale, che ha condotto a scelte di grande audacia imprenditoriale", ha dichiarato"Siamo estremamente orgogliosi del percorso condiviso con il Gruppo Armani e della profonda intesa che ci unisce. Leonardo Del Vecchio ha trovato in Giorgio Armani un imprenditore con la stessa passione per la qualità e l'innovazione e siamo felici di continuare il viaggio che i due fondatori hanno iniziato insieme", ha detto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.