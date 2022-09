Gruppo FS e MSC, firmato MoU per sviluppare sinergie nella logistica

(Teleborsa) - Sviluppo dell’con maggiori e più efficaci sinergie fraa vantaggio di una catena logistica sempre più affidabile e sostenibile. È il principale obiettivo delfirmato a Ginevra tra il, rappresentato dall’ADe dall’Amministratore delegato di, Gianpiero Strisciuglio e il Gruppo MSC, presente con il Group Chairmane con, Chief Logistics Officer di MSC e Presidente di MEDLOG.Il Memorandum servirà in prima istanza a verificare la possibilità ed ila realizzare un progetto di partnership commerciale e operativa finalizzato allo sviluppo del trasporto combinato marittimo. A concretizzare e a rendere poi operativo il Memorandum con successivi e specifici accordi, saranno le società del Polo Logistica di FS a iniziare dalla capofila Mercitalia Logistics, e le società del Gruppo MSC, tra cuiche si occupano rispettivamente di trasporto ferroviario, e di autotrasporto, intermodalità e logistica. Questa cooperazione ha tra l'altro già sperimentato e mosso i primi passi con l'avvio nelle settimane scorse di una collaborazione nel terminal portuale disui servizi di manovra e nel trasporto ferroviario tra la stessa Gioia Tauro l'Nel dettaglio le principali aree dove verranno verificate e potranno svilupparsi sinergie tra le società del Gruppo FS e del Gruppo MSC sono quella della gestione dei, retroportuali ed in-land, nazionali ed europei, della gestione del network di treni e servizi ferroviari intermodali, che potranno avvantaggiarsi anche della condivisione di specifici asset, come, a vantaggio di una maggiore flessibilità e qualità, anche in questo caso operando sia nel mercato nazionale sia in quello europeo, percepito ormai come il nuovo mercato domestico. Altra area dove saranno verificate possibili cooperazioni è quella delle Gare.“La firma di questo MoU con un partner internazionale come MSC – dichiara, AD Mercitalia Logistics – rafforza la strategia del Polo Logistica del Gruppo FS come operatore di sistema, consolidando la sua presenza lungo la catena di valore della logistica e ponendo al centro, su distanze superiori ai 300/400 km, il trasporto ferroviario. È infatti un obiettivo del Piano Industriale di FS – conclude Strisciuglio – raddoppiare in un decennio l’attuale quota delle merci trasportate in treno anche grazie a connessioni sempre più efficaci dei nostri porti e dei nostri terminal alla rete nazionale e ai corridoi ferroviari europei”.“Questa partnership si inscrive nel quadro di una ormai lunga collaborazione tra MSC Group e Gruppo FS – ricorda, Chief Logistics Officer di MSC e Presidente di MEDLOG – il nostro Gruppo, attraverso MEDLOG e MEDWAY, vanta una forte presenza nell’ intermodale sia in Italia che in Europa. La partnership con il Gruppo FS gioca un ruolo molto importante per lo sviluppo del nostro business, tanto per i terminal portuali e in-land che per sperimentare nuovi corridoi. In questa logica – sottolinea Prudente - il trasporto ferroviario è un modal shift, rappresenta un nuovo modello di sviluppo del trasporto merci in Italia, per una logistica più intelligente e sostenibile per l’ambiente e per i lavoratori.”