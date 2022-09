In rosso il settore beni personali a Milano (-1,39%), andamento negativo per Ivs Group

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

MARR

bassa capitalizzazione

Ivs Group

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore delIlha aperto a quota 70.025,5 in calo dell'1,39%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 1.266, in prossimità della chiusura di ieri.Tra leitaliane, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,04% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, scende sul mercato, che soffre con un calo del 4,24%.