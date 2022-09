Pesante il comparto utility in Italia (-0,80%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Hera

Italgas

mid-cap

IREN

Acea

Ftse SmallCap

algoWatt

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha chiuso a 29.265,3, in discesa di 236,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 346, dopo aver avviato la seduta a 351.Nel, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 3,61% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.Tra leitaliane, pesante, che chiude gli scambi con un -5,13%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,00%.Tra le azioni del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,95%.