Piazza Affari positiva in un'Europa prudente

(Teleborsa) -, mentre. A penalizzare i mercati, che si muovono in scia con le performance negative dell'Asia e di Wall Street, concorrono il dato dell'inflazione USA e le preoccupazioni per nuovi rialzi dei tassi USA.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.704,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,17%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +228 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,99%.resta vicino alla parità(-0,15%), sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%, e piatta, che tiene la parità.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.431 punti.Senza direzione il(+0,01%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(+0,05%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,56%.Decolla, con un importante progresso del 3,41%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,20%.Svettache segna un importante progresso del 2,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,50%),(+2,45%),(+1,75%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.