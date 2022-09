Seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,07%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Banco BPM

BPER

Fineco

mid-cap

Illimity Bank

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 8.168,9, in accelerazione del 2,07% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 87, dopo che in principio di giornata era a quota 86.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, bene, con un rialzo del 3,56%.Buona performance per, che cresce del 3,26%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,99%.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,93%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,55%.