Ariston Holding annuncia acquisizione 100% CENTROTEC

Ariston Holding

(Teleborsa) -annuncia la firma di un accordo vincolante per, leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione, il trattamento dell'aria e la generazione combinata di calore ed energia con i brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, che si uniscono ai brand premium di Ariston Group, Elco e ATAG, per generare ulteriori opportunità di crescita e sinergie.CENTROTEC impiega circa 2.500 persone ed è ben posizionata in Germania e Paesi Bassi e con una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia. Nel 2021 ha registrato ricavi per 599 milioni e un EBITDA adjusted di 84,8 milioni.Per Ariston si tratta dell’e rappresenta un passo significativo nelloper il riscaldamento e nella strategia del Gruppo sui temi ESG, grazie al rafforzamento sulle pompe di calore di nuova generazione con refrigeranti naturali e opportunità di espansione nella ventilazione.Grazie alle sinergie generate, l'operazionegià a partire dal primo anno; il Gruppo ha stimato. Si prevede inoltre unanel medio termine, per effetto dell'esposizione geografica e del portafoglio prodotti di CENTROTEC Climate Systems.Ilè pari adi euro in contanti e circa 41,42 milioni di azioni Ariston. Ilprevisto entro il