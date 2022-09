AV/AC Brescia Est-Verona: abbattuto il primo diaframma della galleria Lonato

(Teleborsa) -, nel cantiere di Desenzano del Garda, ilche fa parte dei lavori dellaL’opera, affidata al Commissario di Governoviene finanziata dale rappresenta uno dei tasselli del, che collegherà i porti del sud della Penisola iberica con il confine ucraino, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale, la Slovenia e la Croazia.Proseguono così idella galleria, il Consorzio Eni per l’alta velocità, commissionati dae posti sotto la sorveglianza di, entrambe società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.Con l’abbattimento del diaframma della galleria Lonato viene, che porta il tracciato ferroviario, grazie al sottoattraversamento dell’A4, lungo il solco del corridoio infrastrutturale esistente, in modo da minimizzare l’impatto complessivo.A realizzare il primo tratto la(TBM Tunnel Boring Machine) di 10 metri di diametro, che è stata costruita ad hoc per lo scavo della galleria. Nei prossimi mesi, la fresa verrà smontata e trasportata all’imbocco Ovest della galleria per il riassemblaggio e la prosecuzione dello scavo della seconda canna.L’attività di perforazione della galleria Lonato ha prodottoper circa 470.000 metri cubi, che verranno in parte impiegati per la costruzione della linea ferroviaria ed in parte conferiti nelle cave del territorio per specifici interventi di miglioramento ambientale."Con l’abbattimento del diaframma della galleria Lonato procede, nel rispetto delle tempistiche, la fase realizzativa della tratta AV/AC Brescia Est – Verona, un’opera fondamentale che consentirà di incrementare il trasporto delle merci da e per l’Europa e potenziare il flusso dei treni passeggeri in ambito nazionale", ha sottolineato, Referente di Progetto Tratte AV/AC Treviglio-Brescia e Brescia-Verona per Rete Ferroviaria Italiana.attraversa le Regioni Lombardia e Veneto, per un tracciato ferroviario di circa 48 chilometri, compresi i 2,2 km dell’interconnessione “Verona Merci" di collegamento con l’asse ferroviario Verona-Brennero. L’investimento è di 2,6 miliardi di euro. La quota assegnata a Cepav due è di 2,16 miliardi di euro. Il completamento dellaconsentirà di ridurre le interferenze tra i diversi flussi di trasporto, rendendoe aumentando la capacità di traffico nei nodi ferroviari di Brescia e Verona, con benefici sulla regolarità e sulla puntualità dei servizi a lunga percorrenza, regionali e del trasporto merci.