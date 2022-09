EDF, nuovo profit warning per calo produzione nucleare

EDF

(Teleborsa) - Électricité de France (), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, ha comunicato che, sulla base della stima della produzione nucleare in Francia per il 2022 nella parte più bassa della fascia 280-300 TWh e dei prezzi forward 2022 del 13 settembre 2022,rispetto al 2021 è rivalutato a circaA seguito dell' annuncio di ieri da parte del governo di un limite all'aumento delle tariffe regolate dell'energia elettrica al +15% per il 2023, gli obiettivi del gruppo per la fine del 2023 saranno oggetto di revisione una volta definiti i termini regolatori per il 2023, viene anche aggiunto.La stima della produzione nucleare francese per ilè confermata a 300-330 TWh. EDF prevede una produzione nucleare in Francia per ila 315-345 TWh.Il titolo è poco mosso, anche perché lo Stato francese ha annunciato a luglio un piano per la nazionalizzazione della società, che prevede un'OPA e il delisting dalla Borsa di Parigi.