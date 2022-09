Elettrificazione degli impianti domestici: presentato lo studio di Enel e Agici

Enel





(Teleborsa) - E' stato presentato oggi presso l', realizzato per, sui benefici legati all'. Durante il convegno, che ha visto la presenza di massimi esperti del settore e rappresentati di imprese e associazioni ambientaliste, è stato identificato il potenziale di elettrificazione dei consumi finali domestici e sviluppato un'analisi dei benefici ambientali, economici e sociali e del loro bilancio rispetto ai costi.Infatti,degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria più inefficienti, si potrebbe generare un, compreso tra 95 miliardi di euro in assenza di ulteriori investimenti sulle rinnovabili, enel caso in cui le pompe di calore fossero completamente alimentate con fonti rinnovabili. Questo si traduce in uncompreso tra i 5,6 e gli 8,9 miliardi di metri cubi all'anno (tra -18% e -28% del totale dei consumi di gas residenziali, pari al consumo di 4,3-6,8 milioni di famiglie), e a un risparmio netto di emissioni di CO2 compreso tra 18 e 28 milioni di tonnellate all'anno (fino al 7% del totale delle emissioni dell'economia italiana)."L'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento delle nostre case fa bene all'ambiente e permette di ridurre i costi e i consumi di gas", sottolinea il. "Scegliere questa strada significa creare una grande opportunità anche dal punto di vista industriale per rafforzare la filiera di imprese italiane nel mercato delle pompe di calore"."Le pompe di calore rappresentano una risposta ottimale alla crisi energetica che il Paese sta affrontando" evidenzia"Rappresentano una tecnologia matura, tecnicamente ed economicamente fattibile, sono in sinergia con le fonti rinnovabili e favoriscono l'indipendenza energetica".Il progetto ha previsto unain modo quanto più realistico e preciso possibile, includendo nel modello tutte le variabili rilevanti con alto dettaglio geografico e tecnologico. Dal confronto tra le varie combinazioni si evince come, in ogni caso, il progetto di elettrificazione porti benefici che superano notevolmente i costi.Tali risultati portano a ritenere l'elettrificazione dei consumi per riscaldamento e acqua calda sanitaria nel contesto domestico una strategia vincente per i risvolti economici e ambientali che può portare.Durante i vari interventi, sono state ancheche permetterebbero di. A partire da una maggior sensibilizzazione verso le famiglie in merito ai benefici economici, ambientali e di comfort delle pompe di calore attraverso campagne informative istituzionali; l'attivazione di corsi di formazione per installatori, amministratori di condominio, architetti e altri soggetti, in modo che possano guidare i clienti finali verso una scelta consapevole; la definizione di un sistema incentivante premiante rispetto all'efficienza energetica ed al minor consumo di gas; un maggior supporto alla filiera italiana delle pompe di calore, per far fronte all'aumento della domanda.