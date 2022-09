Erfo, ricavi ed EBITDA stabili nel primo semestre 2022

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 2,8 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 2,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'è stato pari a 1,1 milioni di euro, in linea rispetto allo stesso periodo del 2021 e con unapari al 39% sul valore della produzione. Laè cash positive e pari a 2,5 milioni di euro (comprensivi dei proceeds rinvenienti dalla IPO dello scorso giugno)."I risultati preconsuntivi del primo semestre 2022, che verrà ulteriormente sospinta con i proceeds raccolti in IPO - ha commentato l'- Le aperture avvenute nel corso dei primi nove mesi rappresentano la premessa per l'affermazione del marchio Diétnatural su tutto il territorio italiano. A tal fine abbiamo avviato, fra le altre cose, un'importante campagna pubblicitaria sulle principali reti televisive nazionali"."Nel corso del semestre è proseguita la fase di startup della Medical Division ed è stato contestualmente- ha aggiunto - Il sentiero di sviluppo del gruppo è ben delineato e i proventi dell’IPO, insieme allo status di società quotata, contribuiranno ad accelerare l’evoluzione della società".