Finanza, Segre: serve forte impegno culturale sulla parità di genere

(Teleborsa) - ", attento alla persona, solo attraverso unaalle attività del comparto che oggi resta limitata al settore legale, alla compliance, alle risorse umane e alla ricerca, quindi lontano dalla 'sala comandi'". Lo ha affermato, presidente, no-profit nata nel 2016 per diffondere l’alfabetizzazione finanziaria e digitale come strumento di empowerment per raggiungere l’indipendenza economica e, quindi, lo sviluppo sociale."La comunità finanziaria deve assumere unse si vogliono realmente sostenere l’occupazione, lo sviluppo delle carriere e la presenza delle donne nei luoghi decisionali", ha sottolineato Segre intervenendo al panel sul gender finance, organizzato in Lussemburgo in occasione del 65esimo anniversario di LFMA, l’Associazione degli operatori del mercato finanziario del Lussemburgo con Karin Scholtes, responsabile HR e comunicazione della BIL.