Gas, prezzo si impenna dopo piano di emergenza UE

(Teleborsa) - Dopo la fiammata sul finale di seduta di ieri (che ha portato la giornata a chiudere sul +12%),. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, segnano un aumento dell'11% a 242 euro/MWh a metà mattinata, dopo aver toccato anche i 244 euro/MWh. Nonostante le quotazioni siano lontano dai 350 euro/MWh raggiunti a fine agosto, il prezzo rimane oltre sei volte più elevato rispetto alle stesso periodo dello scorso anno.Investitori e trader si trovano a valutare, con l'obiettivo di rispondere ai recenti drammatici aumenti dei prezzi. C'è incertezza su come le misure verranno attuate dagli Stati membri, che sono divisi su diversi punti e devono approvare i piani dell'esecutivo UE. Inoltre, non ci sono indicazioni su come incrementare la fornitura di gas a un mercato colpito dal taglio delle forniture russe.Tre ledella Commissione UE ci sono: l'obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5% in fasce orarie di picco dei prezzi selezionate; la riduzione della domanda complessiva di energia elettrica di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023; l'applicazione di un massimale temporaneo sui ricavi dei produttori di energia elettrica "inframarginali"; un contributo temporaneo di solidarietà sugli utili in eccesso generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione.I provvedimenti annunciati ieriper il riempimento dei depositi di gas e per la riduzione della domanda di gas in preparazione al prossimo inverno.