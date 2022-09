ITA Airways dà il via all'erogazione del "Programma Autismo"

(Teleborsa) -, seconda fase dell’iniziativa annunciata lo scorso 13 giugno in(Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), che prevedeva un primo approccio al volo con un simulatore.Il servizio, che rientra nel più ampio progetto "Autismo - In viaggio attraverso l'Aeroporto" dell', ha come obiettivo quello diCon l’avvio della seconda fase del programma, la compagnia aerea italiana metteper guidare e accompagnare le persone autistiche ed i loro accompagnatori, dall’acquisto del biglietto fino all’esperienza di volo e al ritiro dei bagagli a destinazione.Il Programma Autismo prevedema funzionali tra loro offerti gratuitamente da ITA Airways: la, che consiste in un primo approccio all’esperienza di volo a bordo di un simulatore, avviata a giugno,, una vera e propria esperienza di viaggio su un aereo, che comprende accompagnatore dedicato, Check-in prioritario, Fast Track gratuito, una Sala a disposizione, un posto dedicato nelle prime file, ed infine un imbarco e ritiro bagaglio prioritari.ITA Airways è laa realizzare un servizio ad hoc per le persone autistiche, grazie anche al contributo died altri servizi in aeroporti internazionali e intercontinentali.un Check-in prioritario, un accompagnatore dedicato, un Fast Track gratuito, una Sala a disposizione, un posto dedicato nelle prime file, ed infine un imbarco e ritiro bagaglio prioritari.