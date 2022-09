Mercati europei cauti. Positiva Piazza Affari trainata da banche

UniCredit

(Teleborsa) -per i listini azionari europei, che non si discostano troppo dalla parità.. Tra i migliori istituti di credito ci sono, dopo che ieri è arrivato l'ok degli azionisti alla seconda tranche del buyback, e, nel giorno in cui l'assemblea dei soci è chiamata ad approvare l'aumento di capitale da 2,5 miliardi.Sul fronte macroeconomico, è stata rivista al rialzonel mese di agosto 2022. In leggera salita ad agosto 2022 i, con l'aumento su base annua che deriva principalmente dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi.sale a Piazza Affari dopo la comunicazione dei risultati del primo semestre, durante il quale si è ridotta la perdita netta. Debole, che sta proseguendo lo sviluppo in Latam con l'acquisizione di una piccola società in Colombia.Poco mossadopo che la Commissione svizzera della concorrenza ha avviato un'indagine sul possibile uso illegale di un brevetto per ridurre la pressione competitiva nel campo dei trattamenti dermatologici. ha comunicato un aumento delle vendite deludente nel terzo trimestre del suo anno fiscale, mentre sta esplorando una potenziale quotazione sulla Borsa di Amsterdam tramite business combination con una SPAC.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,999. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 88,78 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +226 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,01%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 22.473 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.418 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,51%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,49%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,24%.Buona performance per, che cresce dell'1,82%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.Tra i(+2,13%),(+1,14%),(+0,81%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,76%.Sensibili perdite per, in calo del 2,46%.