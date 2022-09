Sicurezza sul lavoro, protocollo Inail-AdR: soddisfazione dei Sindacati

(Teleborsa) - Siglato questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino, un protocollo Inail-Adr per la salute e la sicurezza sul lavoro che avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del

Obiettivo - spiega la nota - l’esecuzione di attività congiunte per la diffusione della cultura della prevenzione e il miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soggetti istituzionali competenti. Il protocollo è stato siglato - alla presenza del Presidente di Adr, Claudio De Vincenti - dal Direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola, dall'amministratore delegato del Gruppo Aeroporti di Roma, Marco Troncone, e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del trasporto, rappresentate da Fabrizio Cuscito (Filt Cgil), Monica Mascia (Fit Cisl), Paolo Collini e Franco Lauri (Uil Trasporti), e Francesco Alfonsi (Ugl Trasporti) che a margine dell'intesa hanno espresso soddisfazione.





"Siamo molto contenti di aver sottoscritto unche va ancor di più nella direzione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso un approccio preventivo, fattivo e in termini di disponibilità da tutte le, dice- Ugl Trasporti.sono protagonisti nel sistema della salute, sicurezza e prevenzione, questo già da sè è garanzia del fatto che il protocollo non potrà che avere ottimi risultati, servirà un'ampia contaminazione rispetto ai temi del protocollo e saremo ancora più soddisfatti quando saremo in grado di, sottolinea- Fit Cisl."Ilimprese e sindacati, consapevoli che occorre continuare ad alzare il livello di attenzione", evidenzia- Uil Trasporti. "e questo protocollo ribadisce con forza proprio questo impegno di raggiungere gli obiettivi prefissati".- Filt Cgil parla di "per la prevenzione, salute e sicurezza dei lavoratori in aeroporto sottolineando come "Inail e AdR hanno risposto alla nostra richiesta di agire in maniera preventiva in un contesto complicato come quello aeroportuale. Ci auguriamo che sia