Tendercapital, Zani: "Valorizzare l'economia della bellezza per risollevare il Paese"

(Teleborsa) - "Il Forum mette in evidenza le varie eccellenze che noi abbiamo partendo dall'agroalimentare fino ad arrivare al turismo e dà delle indicazioni su quelle che dovrebbero essere le linee guida, i driver su cui enti e investitori dovrebbero operare". È quanto ha affermato ilrelatore alin corso oggi a Villa Aurelia, a Roma."Il Made in Italy è un brand. Noi abbiamo la fortuna di avere l'Italia prima nel mondo nell'ambito artistico e culturale per cui la bellezza per noi diventa un valore fondamentale in riferimento, soprattutto, alla parte turistica. Se noi riusciamo a valorizzare questa parte della nostra attività economica al meglio, sicuramente l'Italia ne avrà un grande beneficio".