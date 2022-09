Terna lancia nuova emissione obbligazionaria da 100 milioni

Terna

(Teleborsa) -ha lanciato usingle tranche in Euro, a tasso fisso, nella forma di un private placement, per un totale diL'emissione è avvenuta nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della Società, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9 miliardi, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s e “A-” da Scope.I titoli obbligazionari prevedono unae scadenza in data 22 settembre 2027, pagheranno una, saranno emessi alla pari, con uno spread di 91 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’emissionedei Titoli è prevista per il 22 settembre 2022.Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dalla Società ae per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo, contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria di Terna. Per i Titoli, sarà presentata - al momento dell’emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.