Webuild e partner consorzio selezionati per progetto mobilità in Canada

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, e i partner del consorzio Connect 6ix sono stati selezionatiper la realizzazione del lotto "Rolling Stock, Systems, Operations and Maintenance (RSSOM)" della Ontario Line, la, in Canada. Webuild partecipa al progetto con una quota stimata pari a 450 milioni di euro circa per le opere civili e con una quota pari al 10% del consorzio internazionale Connect 6ix, a cui farà capo l'intera iniziativa. Il financial closing del contratto è previsto entro fine anno.Il progetto è per Webuild l'occasione dig: il gruppo guidato da Pietro Salini continua infatti a monitorare i mercati core, tra cui l'Italia (41% del construction backlog al 30 giugno 2022), alcuni paesi dell'Europa (11%), Australia (13%) e Nord America (9%), che hanno lanciato importanti piani di sviluppo infrastrutturale. Questi paesi costituiscono oltre l'80% della pipeline commerciale complessiva.Il contratto RSSOM è il. Webuild partecipa infatti anche a Mobilinx, il consorzio che sta realizzando il progetto Hurontario, la linea metropolitana leggera che, nei pressi di Toronto, correrà per 18 chilometri lungo Hurontario Street da Port Credit nella città di Mississauga fino al Brampton Gateway Terminal nella città di Brampton.