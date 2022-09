Andamento depresso per Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano in pesante ribasso in scia alla brutta performance delle borse asiatiche e di Wall Street. A preoccupare i mercati sono i timori di recessione, alimentati da alcuni dati macro negativi, e le aspettative di un aumento dei tassi USA, rinvigorite dal dato dell'inflazione.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.663,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 84,19 dollari per barile, con un calo dell'1,07%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.pesante, che segna una discesa di ben -1,68 punti percentuali, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e calo deciso per, che segna un -1,39%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,11% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 24.039 punti, ritracciando dell'1,10%.In ribasso il(-1,11%); con analoga direzione, in rosso il(-1,33%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,24% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,64%.Seduta negativa per, che scende del 2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,75%), che ha annunciato iri una imprtante acquisizione, seguita da(+2,77%),(+0,94%) ed(+0,86%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -4,37%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,03%, all'indomani del via libera all'aumento di capitale e raggruppamento azionario.In apnea, che arretra del 3,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,59%.