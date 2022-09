ASTM si aggiudica gestione autostradale Noroeste Paulista in Brasile

(Teleborsa) - La società infrastrutturaleuna importantegrazie alla controllata. La gara, promossa dal Governo dello Stato di San Paolo, riguarda ladella lunghezza di circa 600 km, attualmente amministrati dalle concessionarie AB Triângulo do Sol e TEBE che scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2025.A seguito di questa aggiudicazione, ilconsolidando ulteriormente la posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali.L’Amministratore Delegato di ASTM,, ha affermato "si tratta di un importante successo per il Gruppo ASTM, frutto dell’integrazione delle competenze presenti al nostro interno e del know-how maturato in competizioni internazionali che ci consentono di coniugare visione strategica e conoscenza dei mercati in cui operiamo".si è aggiudicata la gara di fronte ai concorrenti CCR e al fondo Patria (Blackstone). L’aggiudicazione definitiva e la, della durata di 30 anni, avverranno a valle della verifica della documentazione di gara da parte dell’ARTESP (Agenzia Regolatrice dei Trasporti Pubblici dello Stato di San Paolo).