Banca Ifis, operazione Liability Management prestito subordinato Tier 2 2017/2027

Banca Ifis

(Teleborsa) -annuncia l’avvio diavente ad oggetto ilper un valore nominale di, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017,del prestito medesimo previsto il 17 ottobre 2022.Il LME verrà effettuato mediante, rivolta esclusivamente ai portatori del Prestito Obbligazionario, sull’intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni di euro. In particolare, la Banca offrirà ai sottoscrittori del Prestito la possibilità dicon un nuovo Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 2022/2032 oppure il, per la parte eccedente l'importo di 250 milioni.La Banca ha individuato tale operazione come laoggetto dell’operazione. Contestualmente l’operazione permetterà die delle capital guidance.L’operazione è stata preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia.