Credem, comunicazioni sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 5 e il 9 settembre 2022, complessivamente(pari allo 0,0101% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7370 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni comunicato al mercato in data 9 giugno 2022 a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.A seguito delle operazioni finora effettuate, Credito Emiliano detiene 999.925 azioni proprie pari allo 0,29% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 5,92 euro, per una discesa dello 0,67%.