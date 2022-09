Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano una serie di dati negativi, in particolare quelli dell'che sono su massimi pluriennali: al 9,1% in Eurozona ed all'8,6% in Italia. Numeri che preannunciano, che si riunirà la prossima settimana.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.664,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 85,74 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +227 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,05%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,65%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,91%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.075 punti.In discesa il(-1,43%); con analoga direzione, pessimo il(-1,73%)., che mette a segno un +0,81%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Fra i peggiori, che continua la seduta con -6,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,00%.In perdita, che scende del 3,00%.Tra i(+11,02%), che ha annunciato ieri una importante acquisizione, seguita da(+0,79%),(+0,66%) e(+0,63%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -5,30%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,36%, all'indomani dell'assemblea su aumento capitale e raggruppamento azionario.Pesante, che segna una discesa di ben -4,02 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,97%.