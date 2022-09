Intesa Sanpaolo conclude il programma di acquisto di azioni proprie per l'assegnazione gratuita ai dipendenti

Intesa Sanpaolo

al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo basato su azioni relativo all’esercizio 2021, destinato ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. "soglia di materialità", ai percettori di un importo "particolarmente elevato" e a coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, maturino "bonus rilevanti";

al sistema di incentivazione del Gruppo Privredna Banka Zagreb (PBZ) basato su azioni relativo all’esercizio 2021 e alle residue quote in strumenti finanziari rinvenienti da piani precedenti;

ai Piani di Incentivazione a Lungo Termine destinati ai Consulenti Finanziari delle Reti del Gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. L’acquisto è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

(Teleborsa) -ha comunicato che il 14 settembre 2022 haa servizio di piani didi azioni ordinariee Consulenti Finanziari del Gruppo in relazione:Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2022. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante.Nei tre giorni di esecuzione del programma (dal 12 al 14 settembre 2022), ilha complessivamente, pari a circa lo 0,24% del capitale sociale a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,8932 euro, per undi; la sola Capogruppo ha acquistato 12.967.930 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,8938 euro, per un controvalore di 24.558.315,42 euro.Il Gruppo ha sottolineato che, avendo completato in data 14 settembre 2022 il programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti, dal 19 settembre 2022 verranno ripresi gli acquisti di azioni proprie in esecuzione del programma di buyback avviato il 4 luglio 2022.Sul listino milanese, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,26%.