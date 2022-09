Nexi tra aziende scelte da BCE per prototipo pagamenti con euro digitale

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech quotata su Euronext Milan, è stata scelta dalla Banca centrale europea (BCE) per sviluppare un. La società italiana è, tra le 54 che avevano risposto alla manifestazione di interesse lanciata ad aprile dalla BCE, che forniranno prototipi di soluzioni front-end per testare diversi casi d'uso nei pagamenti."Siamo orgogliosi di essere stati scelti per sostenere la BCE in un progetto così strategico per l'Europa - ha dichiaratodel gruppo Nexi e membro del Digital Euro Market Advisory Group - Intendiamo offrire il meglio del know-how di Nexi nel settore dei pagamenti digitali e, nello specifico, delle soluzioni Merchant per guidare l'innovazione nel panorama europeo dei pagamenti".Nei prossimi mesi undi esperti Nexi lavoreràper studiare una soluzione tecnica front-end per i pagamenti con euro digitale presso i negozi fisici, spiega una nota del gruppo.